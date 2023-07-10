Наталья Фриске рассекретила сумму, которую потратила, чтобы забеременеть

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 123 0

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья рассказала, что заплатила за ЭКО почти 800 тысяч рублей

Наталья Фриске рассекретила сумму, которую потратила, чтобы забеременеть

Фото: Instagram* / friske_natalia

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По словам певицы, она не жалеет о расставании с отцом девочки.

Экс-солистка «Блестящих» Наталья Фриске раскрыла подробности процедуры ЭКО, которую она сделала, чтобы родить в 2022 году дочку Луну. По ее словам, за «появление» малышки на свет певице пришлось заплатить почти 800 тысяч рублей. Сестра Жанны Фриске также упомянула в своем личном блоге о том, что, к огромному счастью, все получилось с первого раза.

«Из-за непроходимости труб было показано ЭКО», — ответила певица на вопрос одного из подписчиков.

Наталья Фриске родила дочь 8 апреля 2022 года. С отцом ребенка она приняла решение расстаться еще до родов, хотя все-таки дала добро на его присутствие на выписке из роддома. Артистка признавалась, что совершенно не жалеет о расставании, наоборот, считает это лучшим выходом для ребенка и для нее самой, бывший возлюбленный не принимает участия в жизни малышки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о трагедии, случившейся в семье Фриске 49 лет назад.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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