«Теплый привет»: Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

В политической среде продолжают отмечать результативность мартовских переговоров Китая и России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предела председателю КНР Си Цзиньпину послание из Москвы от президента РФ Владимира Путина во время необъявленного визита в Китай.

«Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем. Он просил передать вам очень теплый привет и лучшие пожелания», — сообщила Матвиенко.

Она отметила, что российский президент с самыми светлыми эмоциями вспоминает о состоявшемся в марте визите Си Цзиньпина в Москву. Спикер Совфеда отметила результативность состоявшихся переговоров с Пекином.

Матвиенко передала послание лично китайскому лидеру, не став раскрывать во всеуслышание его содержание.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в Москве в марте 2023 года. По результатам встречи были подписаны важные договоры и обсуждались вопросы двустороннего развития отношений, которые, по оценкам обоих сторон, превратились в образец дипломатических связей между странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков отреагировал на публикацию СМИ про «предостережения» Си Цзиньпина Путину.