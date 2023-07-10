«Теплый привет»: Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Матвиенко передала Си Цзиньпину послание с лучшими пожеланиями от Путина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Xueren; 5-tv.ru

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В политической среде продолжают отмечать результативность мартовских переговоров Китая и России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предела председателю КНР Си Цзиньпину послание из Москвы от президента РФ Владимира Путина во время необъявленного визита в Китай.

«Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем. Он просил передать вам очень теплый привет и лучшие пожелания», — сообщила Матвиенко.

Она отметила, что российский президент с самыми светлыми эмоциями вспоминает о состоявшемся в марте визите Си Цзиньпина в Москву. Спикер Совфеда отметила результативность состоявшихся переговоров с Пекином.

Матвиенко передала послание лично китайскому лидеру, не став раскрывать во всеуслышание его содержание.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в Москве в марте 2023 года. По результатам встречи были подписаны важные договоры и обсуждались вопросы двустороннего развития отношений, которые, по оценкам обоих сторон, превратились в образец дипломатических связей между странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков отреагировал на публикацию СМИ про «предостережения» Си Цзиньпина Путину.

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