Кремль: членство Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Принятие Украины в НАТО будет означать угрозу для России. И для НАТО тоже.

Кремль: членство Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия

Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив

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В Кремле прокомментировали попытки США затащить Украину в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что дискуссия о вступлении Украины в альянс оживилась в преддверии саммита в Вильнюсе.

«Мы знаем, что ведутся оживленные дискуссии, <…> мы знаем, что существуют разные точки зрения на этот счет, киевский режим пытается оказать давление разными способами», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что понятная и последовательная позиция РФ в том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия для и так полуразрушенной архитектуры НАТО, так как это будет опасностью для России, что потребует понятной и твердой реакции.

Ранее сообщал, что экс-генсек НАТО не исключил принятия Украины в альянс «частями».

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