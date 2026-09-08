Загнивающий Киев: положение украинских властей ухудшается с каждым прожитым днем

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 57 0

Новые условия Москвы для урегулирования конфликта стали более жесткими.

В Кремле указали на ухудшение положения властей Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима

Положение киевских властей продолжает ухудшаться с каждым новым днем. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», — сказал он.

Песков согласился с высказанной на Украине оценкой, что новые условия Москвы для урегулирования конфликта стали более жесткими. Он отметил, что подобного развития событий стоило ожидать.

Комментируя переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа — Джаредом Кушнером, Песков заявил, что не хотел бы раскрывать детали встречи.

При этом представитель Кремля отметил, что участие европейских представителей в контактах между Киевом и Вашингтоном может усложнить переговорный процесс. По его словам, эта сторона заинтересована в продолжении конфликта и может влиять на ход обсуждений.

Ранее сообщалось, что Украина рассматривает возможность легализации порнографической индустрии для увеличения налоговых поступлений в военный бюджет.

Инициативу по выводу индустрии из тени с последующим налогообложением продвигает депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его оценке, это может снизить уровень коррупции и приносить государству до 25 миллионов долларов ежегодно. По словам парламентария, этих средств может хватить примерно на закупку 30 тысяч беспилотников для нужд вооруженных сил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.19
-0.40 100.17
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
Кошмар в дверном глазке: мужчина пришел в маске клоуна с топором к бывшей жене
14:50
«Изыски ученых до лампочки» — Юрий Лоза сравнил Землю с поездкой на велосипеде
14:45
«Уже регистрируется»: началась первая магнитная буря осени
14:40
Любовь к писателю Ерофееву довела нижегородца до уголовной статьи
14:35
Табличка, спасшая тысячи: в Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
14:30
Тело известного альпиниста нашли под лавиной в Кабардино-Балкарии

Сейчас читают

Венгрия вышлет десять российских дипломатов
Суд взыскал 114 млн рублей в пользу Долиной по делу об афере с квартирой
Провалы в памяти после 50: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео