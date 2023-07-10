«Это работает»: Анна Котова дала совет, как пережить болезненное расставание

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 403 0

Анна Котова посоветовала после тяжелого расставания переключать внимание на себя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Актриса недавно развелась с мужем и решила поделиться советами с теми, кто проживают болезненное расставание.

Актриса Анна Котова, недавно сообщившая о расставании с любимым человеком, поделилась советами для тех, кому нужно справиться с разбитым сердцем. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на закрытой премьере сериала «Там, где цветет полынь».

«Во-первых, нужно выйти из стресса каким-то образом. У каждого он свой: отдых, природа, добрые люди, общение с друзьями, которые тебя понимают», — предложила артистка.

А дальше, по ее словам, следует переключить все внимание на себя. Нужно заниматься чем-то, что приносит истинное удовольствие, и усилием воли заставлять себя это делать.

«Это очень работает. И ты понемногу начинаешь переключаться и возвращаться к себе», — с улыбкой посоветовала Котова.

Недавно актриса развелась с музыкантом Иваном Дерябиным. Возлюбленным были вместе со времен студенчества.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Полицейского с Рублевки» Анна Котова назвала причину развода с мужем.

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