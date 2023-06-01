Звезда «Полицейского с Рублевки» Анна Котова назвала причину развода с мужем

|
Полина Долгова
Полина Долгова 38 0

Причиной развода актрисы Котовой с супругом стала потеря взаимопонимания

Звезда «Полицейского с Рублевки» Анна Котова назвала причину развода с мужем

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам артистки, она со своим мужем пошла в разные стороны.

Актриса Анна Котова и любимица многих по сериалу «Полицейский с Рублевки» рассказала о разводе с бывшем мужем, сообщает издание МК.

Звезда была в браке с музыкантом Иваном Дерябиным, с которым была со студенчества.

«Произошел развод, но идем дальше. Далее будет следующий этап. Это путь человека, познания себя, я думаю, все так и живут», — объясняет Котова.

Артистка призналась, что рядом с собой видит мужчину смелого, ответственного, доброго и с чувством юмора обязательно. Что касается профессии, существует в обществе шаблон, что если люди из одной среды — два актера, два инженера и так далее, якобы им будет неинтересно и все одно и то же. Но Котова считает, что это не критерий, так как все очень индивидуально, все люди разные. Здесь самое важное, по словам актрисы, чтобы люди понимали друг друга.

«Я развелась как раз по причине того, что ушло понимание. Люди развиваются каждый в своем ключе, поначалу мы шли в одну сторону, а потом незаметно пошли в разные», — разоткровенничалась Котова.

В заключение она отметила, что когда люди видят мир по-разному, невозможно сойтись, это основная вещь построения отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Седокова оставила сына ради профессии.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
80.99
0.30 86.50
-0.01
Зеленый свет для пяти знаков: гороскоп на июнь 2023

Последние новости

15:08
«Ничего нового»: Песков объяснил слухи о секретном плане НАТО против России
15:01
«Сферум» подводит итоги: миллионы учеников и учителей пользуются сервисом
14:52
Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа
14:52
Песков: обстрелы в Шебекино не повлияют на ход СВО
14:52
Простите нас, взрослых! В Москве представили фильм «Защитники детства»
14:50
Путин: нет сомнений, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
Куда ни кинь: экономист предрек рецессию в США даже после маневра с госдолгом
Я артистка и люблю сцену: Анна Седокова оставила сына ради профессии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023