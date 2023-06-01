Звезда «Полицейского с Рублевки» Анна Котова назвала причину развода с мужем

По словам артистки, она со своим мужем пошла в разные стороны.

Актриса Анна Котова и любимица многих по сериалу «Полицейский с Рублевки» рассказала о разводе с бывшем мужем, сообщает издание МК.

Звезда была в браке с музыкантом Иваном Дерябиным, с которым была со студенчества.

«Произошел развод, но идем дальше. Далее будет следующий этап. Это путь человека, познания себя, я думаю, все так и живут», — объясняет Котова.

Артистка призналась, что рядом с собой видит мужчину смелого, ответственного, доброго и с чувством юмора обязательно. Что касается профессии, существует в обществе шаблон, что если люди из одной среды — два актера, два инженера и так далее, якобы им будет неинтересно и все одно и то же. Но Котова считает, что это не критерий, так как все очень индивидуально, все люди разные. Здесь самое важное, по словам актрисы, чтобы люди понимали друг друга.

«Я развелась как раз по причине того, что ушло понимание. Люди развиваются каждый в своем ключе, поначалу мы шли в одну сторону, а потом незаметно пошли в разные», — разоткровенничалась Котова.

В заключение она отметила, что когда люди видят мир по-разному, невозможно сойтись, это основная вещь построения отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Седокова оставила сына ради профессии.