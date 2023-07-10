«Сначала путь для Турции»: Эрдоган поставил условие для принятия Швеции в НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 129 0

Эрдоган: путь для Швеции в НАТО будет открыт только после принятия Турции в ЕС

Фото, видео: Reuters / UMIT BEKTAS; 5-tv.ru

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Анкара на протяжении полувека ждет приглашения у дверей ЕС. Пришло время, когда турецкая сторона не готова идти на уступки.

Путь Швеции в НАТО будет проложен только после принятие Турции в Евросоюз. Об этом прямо заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в рамках своего выступления на пресс-конференции в аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом на саммит стран Североатлантического альянса в Вильнюс.

«Сначала давайте расчистим путь для Турции в ЕС, а затем мы расчистим путь для Швеции, как мы это сделали Финляндии», — прокомментировал он.

По словам Эрдогана, Анкара сидит под дверьми ЕС уже на протяжении 50 лет и хочет, чтоб данные ей обещания были исполнены. Он отметил, что слова свои адресует, в первую очередь, странам, которые заставляют турецкую сторону ждать.

Турция является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года. В 2016 году переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу были заморожены.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено и страна стала участницей блока. Швецию в клуб до сих пор не приняли — турецкая и венгерская сторона не дали своего согласия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, состоятся ли переговоры Путина и Эрдогана.

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«Сначала путь для Турции»: Эрдоган поставил условие для принятия Швеции в НАТО

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