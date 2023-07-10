В Краснодаре убит бывший замначальника отдела по мобилизационной работе

В Краснодаре неизвестный убил бывшего замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его информации, в мужчину выстрелил неизвестный, с места преступления он скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело. Причины и другие детали случившегося устанавливаются.

Известно, что Станислав Ржицкий находится в отставке с 2020 года.

Фото: Одноклассники / Станислав Ржицкий / 170234888621

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беженку с Украины убили в норвежском Бергене в отеле Magic Hotel Solheimsviken. Женщину нашли в тяжелом состоянии в гостиничном номере.