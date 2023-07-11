Самая кровавая трагедия: в Польше вспоминают жертв «Волынской резни»

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В Польше вспоминают жертв «Волынской резни», спустя которой прошло уже 80 лет

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Траурные мероприятия пройдут по всей стране.

Сегодня 80 лет со дня одной из самых кровавых трагедий Второй мировой войны. 11 июля 1943 года произошла «Волынская резня». Так в Польше назвали геноцид этнических поляков на Западной Украине, жертвами которого стали порядка 100 тысяч человек.

Траурные мероприятия сегодня пройдут по всей Польше. В местных храмах день начнется с поминальных служб.

Ответственность за «Волынскую резню» в Варшаве возлагают на бойцов запрещенной в нашей стране Украинской повстанческой армии, которые в годы войны сотрудничали с гитлеровцами. Как рассказал очевидец тех событий Збигнев Журавски, которому в 43-м году было семь лет, его возмущает, что в Киеве сейчас ставят памятники националистам и называют в их честь улицы.

«Украинцы упорно твердят, что ничего плохого они не сделали. То, что немцы сделали с евреями, это кошмар, холокост был чудовищным преступлением. И как-то немцы признали свою ответственность за это. И сегодня в Германии живет много евреев. А с украинцами мы все никак не можем договориться, чтобы в Киеве взяли ответственность за «Волынскую резню», — высказался Журавски.

В Варшаве требуют, чтобы власти Украины принесли польскому народу официальные извинения за события «Волынский резни». А также разрешили эксгумацию и перезахоронение останков жертв этой трагедии.

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