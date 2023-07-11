Места для выгула: Минстрой возьмется за создание собачьих площадок

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Минстрой РФ возьмется за создание собачьих площадок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Ожидается, что мера позволит справиться с проблемой выгула своих питомцев в скверах и на бульварах. Как будут выглядеть специальные площадки?

Минстрой возьмется за создание собачьих площадок. Обустраивать территорию для выгула животных собираются по ГОСТу, который регламентирует правила установки, виды покрытия и ограждения.

Эксперты уверены, что площадки должны быть не только дрессировочными, но и игровыми, где питомца можно отпустить с поводка, поиграть с ним и дать пообщаться с другими сородичами.

По данным опроса, чуть меньше половины россиян имеют домашних собак. Но зачастую, из-за отсутствия специализированных зон хозяева вынуждены выгуливать животных на пустырях, в скверах или на бульварах.

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Места для выгула: Минстрой возьмется за создание собачьих площадок

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