Прическа не понравилась, сняли скальп: второй подозреваемый в нападении задержан

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

МВД: второго подозреваемого в нападении на молодого человека из-за прически задержали в Обнинске

Прическа не понравилась, сняли скальп: второй подозреваемый в нападении задержан

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Правоохранительным органам пришлось поискать нападавшего: подозреваемого задержали в Калужской области.

Второй подозреваемый в жестоком нападении на жителя Электростали задержан в Подмосковье, об этом сообщает МВД.

«В Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предыдущим вечером представители правоохранительных органов задержали предполагаемого сообщника. Уточняется, что задержанный — житель Республики Коми 1999 года рождения.

Дикий случай произошел в Электростали в Московской области. Двое мужчин, по предварительным данным, пристали к молодому человеку из-за прически «ирокез» зеленого цвета. Злоумышленники пытались ножом срезать волосы, однако зацепили часть кожи на голове парня. В результате он был госпитализирован. Его обидчики скрылись с места происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком состоянии находится юноша, на которого напали в Электростали.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Остановка — тоже часть пути: китайский совет дня на вторник, 11 июля

Последние новости

8:06
ФБР и спецслужбы Украины совместно боролись с пророссийскими аккаунтами в сети
7:58
Во всем опять виновата Россия: промежуточные итоги саммита НАТО в Вильнюсе
7:50
Прическа не понравилась, сняли скальп: второй подозреваемый в нападении задержан
7:38
Российский «Терминатор» ликвидировал боевиков ВСУ, выпустив 400 снарядов по позициям
7:33
Галстуки, лыжи и часы: вещи Джеймса Бонда продадут на аукционе
7:21
Места для выгула: Минстрой возьмется за создание собачьих площадок

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович»: Ярмольник трогательно простился с Кузнецовым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2