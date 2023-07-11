В Новосибирске 11-летняя четвероклассница родила ребенка

В Новосибирске четвероклассница родила ребенка и стала самой юной мамой в регионе. Как пишет KP.RU, 11-летняя девочка стала первой за последние десять лет мамой в таком раннем возрасте.

«Каждый год у нас происходят единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек», — рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

Более подробной информации о молодой маме нет, но, по словам Анохиной, девочка родила здорового малыша. О дальнейшей его судьбе, правда, региональному министерству здравоохранения неизвестно.

В целом в регионе каждый год фиксируют ранние беременности. В основном это девочки 15-17 лет, уточнила Татьяна Анохина. Ежегодно около десяти подростков этого возраста становятся родителями.

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