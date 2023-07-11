Все больше граждан ЕС начинают понимать, что Европа страдает от потакания неуемным аппетитам Украины.

Пока лидеры стран ЕС и НАТО состязаются не на деле, а больше на словах, кто из них самый верный союзник Киева, граждане многих этих государств совсем не разделяют позицию своих правительств.

Поддержка финансирования закупок и поставок оружия на Украину в Европе снижается. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Еврокомиссии.

В частности, сейчас за военную помощь Киеву выступают 64% граждан ЕС. Год назад — было почти 70%. Больше всех поставки вооружений Украине поддерживают в Португалии и трех скандинавских странах: Швеции, Дании и Финляндии.

Меньше всех — в Болгарии, Словакии и Венгрии, которая даже под давлением Брюсселя и США отказалась прекращать сотрудничество с Москвой в газовой сфере и атомной энергетике. А также в Австрии и на оставшемся без российских туристов Кипре.