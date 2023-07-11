Предполагаемый убийца школьницы участвовал в ее поисках в Челябинской области

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Рита Миронова
Рита Миронова 39 0

Мужчина несколько дней делал вид, что обеспокоен пропажей девочки, которая на тот момент уже была убита и закопана в лесу.

Предполагаемый убийца школьницы участвовал в ее поисках в Челябинской области

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Мужчина, который, по версии следствия, убил школьницу в Челябинской области, участвовал в ее поисках вместе с волонтерами. Как стало известно URA.RU, мужчина несколько дней притворялся обеспокоенным и пытался найти пропавшую 11-летнюю девочку.

«Он не подавал виду о случившемся. Был обеспокоен исчезновением ребенка. Помогал искать ее», — рассказал источник.

Ложь вскрылась благодаря камерам видеонаблюдения. Сотрудники полиции увидели на них, что в день исчезновения школьница была с местным жителем. Тот при виде записи сразу «раскололся» и признался в содеянном.

Убийца челябинской школьницы участвовал в ее поискахЗадержанный участвовал в поисках убитой челябинской школьницы. Фото: СУ СК России по Челябинской области

Тело девочки нашли в лесу под Челябинском, закопанное в землю рядом с дорогой. По последним данным, школьница получила несколько ножевых ранений. Точная причина смерти уточняется.

В соцсетях начали писать о том, что мужчина ранее проявлял нездоровый интерес к детям, и о его наклонностях давно надо было сообщить в полицию.

Ранее 5-tv.ru писал, что опекунша мальчика, найденного мертвым в гаражах Екатеринбурга, задержана по подозрению в убийстве.

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