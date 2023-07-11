Немецкого риэлтора нашли расчлененным в морозилке в Таиланде

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Тело немецкого бизнесмена нашли в морозилке в арендованном доме в Таиланде

Немецкого риэлтора нашли расчлененным в морозилке в Таиланде

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

История оказалось очень запутанной. Что произошло в загадочном доме?

Бизнесмен из Германии был найден расчлененным в морозилке в арендованном доме в Таиланде. Об этом сообщает BZ-Berlin.

Вероятнее всего, произошло жестокое преступление — полицейские обнаружили 13 пакетов с частями тела немца. Мужчину не могли найти целую неделю. Известно, что ему было 62 года.

«Полиция обыскивает его дом недалеко от Паттайи», — говорится в сообщении.

По словам его супруги, ее муж работал брокером по недвижимости и в последний раз, когда она его видела, он отправлялся на встречу с иностранным бизнесменом по поводу продажи земельного участка стоимостью более двух миллионов долларов на острове Самуй.

Позже полиция обнаружила автомобиль убитого мужчины на парковке комплекса апартаментов. Внутри были обнаружены следы чистящего вещества. Скорее всего, кто-то пытался скрыть улики. Также камеры видеонаблюдения зафиксировали, что морозильную камеру в арендованный дом, где обнаружили тело, привез знакомый убитого немца вместе с тайской парой, которую наняли вместе с самой машиной. Но что произошло дальше — остается загадкой.

Местная полиция проводит расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Великом Новгороде нашли тело зверски убитой девушки.

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Остановка — тоже часть пути: китайский совет дня на вторник, 11 июля

Последние новости

14:14
В долгах как в шелках: кто из знаменитостей живет не по средствам
14:01
«Европа в опасности»: чем грозит вступление Украины в НАТО
13:57
«Это его потребность»: почему перенесший инсульт Носков продолжает гастролировать
13:47
В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока его пьяные родители спали
13:42
В Европе все меньше людей поддерживают отправку денег и оружия Украине
13:35
«Не стоит носить розовые очки»: почему Турцию не хотят видеть в Европе

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович»: Ярмольник трогательно простился с Кузнецовым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео