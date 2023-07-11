Немецкого риэлтора нашли расчлененным в морозилке в Таиланде

История оказалось очень запутанной. Что произошло в загадочном доме?

Бизнесмен из Германии был найден расчлененным в морозилке в арендованном доме в Таиланде. Об этом сообщает BZ-Berlin.

Вероятнее всего, произошло жестокое преступление — полицейские обнаружили 13 пакетов с частями тела немца. Мужчину не могли найти целую неделю. Известно, что ему было 62 года.

«Полиция обыскивает его дом недалеко от Паттайи», — говорится в сообщении.

По словам его супруги, ее муж работал брокером по недвижимости и в последний раз, когда она его видела, он отправлялся на встречу с иностранным бизнесменом по поводу продажи земельного участка стоимостью более двух миллионов долларов на острове Самуй.

Позже полиция обнаружила автомобиль убитого мужчины на парковке комплекса апартаментов. Внутри были обнаружены следы чистящего вещества. Скорее всего, кто-то пытался скрыть улики. Также камеры видеонаблюдения зафиксировали, что морозильную камеру в арендованный дом, где обнаружили тело, привез знакомый убитого немца вместе с тайской парой, которую наняли вместе с самой машиной. Но что произошло дальше — остается загадкой.

Местная полиция проводит расследование.

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