В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока его пьяные родители спали
Мальчик выжил, но получил серьезные травмы. Госпитализирована была также его старшая сестра. Что произошло в стенах злополучной квартиры?
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Годовалый ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители в состоянии алкогольного опьянения спали дома. Следователи СК выясняют детали и обстоятельства случившегося.
Годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа вечером 10 июля. По предварительным данным следствия, в момент случившегося все члены семья — мать, отчим и старшая дочь 2020 год рождения находились дома, в комнате общежития, в котором они проживают.
По данным местных СМИ, отчим мог выкинуть ребенка из окна, однако в правоохранительных органах версию отрицают. Предварительно, ребенок был предоставлен сам себе, пока взрослые спали пьяными. В процессе игры он оказался у открытого настежь окна и сорвался вниз.
В настоящее время мальчик госпитализирован со множественными травмами, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Старшая дочка также была доставлена в больницу. Причина ее госпитализации не указывается.
После проведенных экспертиз и проверочных мероприятий следствие вынесет процессуальное решение. Полиция устанавливает все детали произошедшего, опрашивает соседей и знакомых семьи. Мать и отчим пострадавшего были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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