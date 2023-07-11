По пути Мишель Обама: какие санкции ждут Байдена за панибратство с Карлом III

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 675 0

Специалист по этикету Холгова: после похлопывания Карла III по плечу Байдена могут перестать приглашать в Британию, как семью Обама

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pete Souza; Telegram / Albina Holgova. Etiquette.; 5-tv.ru

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Придворный этикет — самый строгий из всех существующих. Однако некоторые представители американской власти об этом забывают.

Джо Байден оказался не первым американцем, который нарушил этикет во время встречи с правителями Великобритании. Мишель Обама опередила его на 14 лет. Подробнее о придворных правилах в беседе с 5-tv.ru рассказала международный эксперт по этикету Альбина Холгова.

«Придворный этикет — самый строгий из всех существующих. К лицам королевской крови нельзя прикасаться, тем более хлопать по плечу», — отметила она.

Холгова не стала отметать возможность того, что Джо Байдена ждут последствия после его грубых нарушений на встрече с Карлом III. Потому что Мишель Обама свое наказание от королевского семейства получила. Когда Мишель Обама обняла королеву Елизавету, это вызвало бурную реакцию во всем мире. Спустя время, когда принц Уильям женился на Кейт Миддлтон, президентская американская чета не была приглашена на свадьбу.

«Неофициальная версия так и звучала — Мишель Обама не умеет себя вести», — сообщила Холгова.

В 2009 году Мишель Обама обняла британскую королеву в конце приема в Букингемском дворце. Супруга экс-президента объяснила свой поступок тем, что приобняла Елизавету из сочувствия к ней, так как их объединяла одна «беда» — тесные туфли.

Теперь Джо Байден на встрече с королем Карлом III нарушил все правила — пожал монарху руку и похлопал по плечу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Джо Байден не соблюдал этикет на встрече с Карлом III.

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