«Из меня можно веревки вить»: как Сергей Сафронов воспитывает детей

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 15 0

Дети Сергея Сафронова вьют из него веревки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Иллюзионист называет себя добрым полицейским.

Из Сергея Сафронова дети могут вить веревки. В этом иллюзионист эксклюзивно признался корреспонденту 5-tv.ru на национальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold, которая прошла в театре «Градский Холл».

«Из меня можно веревки вить. Мы с женой играем в доброго и плохого полицейского. Вот я добрый полицейский», — рассказал Сафронов.

По признанию иллюзиониста, когда его супруга Екатерина ругает их общую дочь Алису за плохое поведение, он, наоборот, подходит к девочке и начинает нянчиться с ней.

«Мама (супруга Сафронова Екатерина. — Прим. ред.) подходит и говорит: „Я только что отругала, сделала замечание, а ты тут же подходишь и жалеешь!“. Но я по-другому не могу», — объяснил Сафронов.

Как рассказывает иллюзионист, он особо ничего не запрещает своим детям. Сафронов разрешает им есть сладкое, потому что и сам не готов отказаться от вкусных конфет и мороженого. А что касается гаджетов, то его дети не зависимы от них и могут спокойно полчаса посидеть в смартфоне, а потом пойти делать уроки.

«Я считаю, что все должно быть умеренно, все должно быть гармонично: что ребенок должен получать и знания, и играть в разные игры, связанных с рисованием, конструктором и так далее. И, безусловно, гаджеты, потому что сегодня это часть жизни, и без этого никуда», — объяснил Сафронов.

У иллюзиониста есть дочь Алина и сын Владимир, которые появились на свет в первом браке, однако союз с супругой Марией распался в 2016 году. В 2018 году Сергей Сафронов снова женился. В браке с ассистенткой из своей команды Екатериной у него родилась дочь Алиса. Сергей познакомил нынешнюю супругу со своей бывшей женой, и девушкам даже удалось наладить приятельские отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Сафронов рассказал о состоянии своего здоровья.

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