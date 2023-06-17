Жизнь после рака: иллюзионист Сафронов рассказал о состоянии своего здоровья

Артист не спешит расслабляться после новости о ремиссии — впереди еще несколько лет постоянного наблюдения и больниц.

Участник знаменитого трио братьев-иллюзионистов Сафроновых Сергей рассказал, как чувствует себя после долгой борьбы с раком. К счастью, завершившейся ремиссией. Артист дал честное интервью эксклюзивно для 5-tv.ru в концертном зале «Градский Холл», где состоялась церемония вручения национальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold.

Как отметил Сергей Сафронов, несмотря на победу расслабляться рано. Он чувствует себя хорошо, активно работает, но не забывает посещать врачей. Делать это надо регулярно еще долгое время. Чтобы знать наверняка — болезнь действительно отступила. Иллюзионист не считает постоянные обследования поводом для жалоб в его положении. Ради будущей долгой и счастливой жизни — небольшая жертва.

«Здоровье у меня замечательно, слава богу. Что касается болезни, я могу сказать так: я в ремиссии, но еще предстоит проходить разные мероприятия, которые связаны с поддержкой иммунитета и так далее. Плюс ко всему есть такое ПЭТ-КТ (Позитронно-эмиссионная томография, комплексное обследование организма в рамках онкологического поиска. — Прим. ред.), которое надо делать каждые полгода и, я так полагаю, на протяжении еще достаточно долгого времени… Я думаю, что еще несколько лет это будет у меня точно, такие процедуры, но что делать», — поделился Сафронов.

Артист в течение двух лет боролся с лимфомой Ходжкина. В его грудной клетке была обнаружена опухоль размером около 12 сантиметров, которая «обволакивает сердце». Болезнь не скрывал, делился с публикой новостями и своими переживаниями, успехами в лечении. И победил. Большая удача, что диагноз звезде поставили вовремя, недуг не успел развиться до критического состояния.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Сафронов после выздоровления решился на операцию по пересадке волос.