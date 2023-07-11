Появились кадры задержания мужчин, снявших скальп с парня в Электростали

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 228 0

МВД показало кадры задержания подозреваемых в нападении на мужчину в Электростали

Фото, видео: www.globallookpress.com; Пресс-служба МВД РФ; 5-tv.ru

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Расследование резонансного случая все еще продолжается.

Подмосковная полиция задержала подозреваемых в скальпировании молодого человека в Электростали. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками подмосковной полиции задержаны подозреваемые в хулиганстве и умышленном причинении молодому человеку средней тяжести вреда здоровью», — заявила Волк.

Она добавила, что после получения сообщения о произошедшем, сотрудники полиции немедленно организовали оперативно-розыскные мероприятия. Уже на следующий день в городе Электростали полицейскими задержан первый подозреваемый в совершении противоправного деяния. В дальнейшем оперативники установили местонахождение второго подозреваемого. Он скрывался на территории города Обнинска Калужской области, где и был задержан.

Расследование все еще продолжается. Кадры задержания попали в распоряжение 5-tv.ru.

Случай произошел в Электростали в Московской области. Двое мужчин, по предварительным данным, пристали к молодому человеку из-за прически «ирокез» зеленого цвета. Злоумышленники пытались ножом срезать волосы, однако зацепили часть кожи на голове парня. В результате он был госпитализирован. Его обидчики скрылись с места происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как второй подозреваемый в нападении в Электростали был задержан.

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