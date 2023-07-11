«Злодей никогда не выглядит, как злодей»: как уберечь ребенка от похищения

Все негативное, что происходит с детьми, — это недоработки и беспечность взрослых.

Недостаточно один раз сказать ребенку, чтобы он не открывал дверь незнакомым людям, — об этом нужно напоминать регулярно. Такой совет в беседе с 5-tv.ru дал председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, объясняя, как уберечь ребенка от похищения.

«Когда родитель возвращается с работы, звонит в дверь, и ребенок спрашивает: „Кто?“, недостаточно ответить: „Я“. Должен быть придуман механизм, по которому ребенок проверяет, кто пришел. Например, какое-то проверочное слово, которое вы вместе с ребенком придумали. Либо должен быть видеоглазок с монитором — все-таки в XXI веке живем. Тогда ребенок спокойно, без какой-то коммуникации, смотрит, и если не видит своего родного человека, то, соответственно, не открывает дверь», — пояснил эксперт.

Сергеев подчеркнул, что научить ребенка правилам безопасности можно только одним способом: регулярным напоминанием — как минимум раз в две недели. Возраст не имеет значения: это может быть как трехгодовалый малыш, так и 15-летний подросток.

«Все, что происходит негативного с детьми, — это проблема нас с вами, взрослых. Это наши с вами недоработки. Поэтому постоянно работаем с детьми, больше разговариваем, объясняем все аспекты безопасности», — отметил поисковик.

Он также призвал родителей самих изучить правила детской безопасности, которые легко найти в интернете. Это важно, потому что, если взрослые сами не знают и не хотят знать про безопасность, то они не смогут транслировать это детям.

Обезопасить ребенка от похитителей может быть крайне сложно, отметил Сергеев. Он пояснил, что настоящий злодей никогда не выглядит, как злодей. Наоборот, это может быть «миловидная тетя». А уловок, с помощью которых похитители заманивают детей, великое множество — все зависит от ситуации. Поэтому очень важно, подчеркнул эксперт, чтобы у ребенка было однозначное понимание системы «свой-чужой».

«По этой системе ребенок не может пойти домой из школы, детского сада, с детской площадки вместе с кем-то, кроме родителя. Если родитель отправляет кого-то вместо себя, то ребенок должен это обязательно проверить. То есть у него должен существовать абсолютный запрет на поход с кем-то, кто не является родителем», — отметил Сергеев.

Также руководитель поискового отряда обратил внимание на то, что подавляющее большинство детей пропадают как раз по вине их беспечных пап и мам, а вовсе не похитителей. Происходит это опять же по той причине, что родители сами не знают правил детской безопасности и поведения в экстренных ситуациях.

К примеру, указал Сергеев, нередко случается, что родитель вышел из общественного транспорта на остановке, а ребенок остался и уехал, или наоборот.

«В таких ситуациях действует правило: „ребенок стоит на месте, а родитель бегает и ищет“. Ребенок в такой ситуации должен оповестить взрослых вокруг себя о том, что он потерялся и ждет маму, и оставаться рядом с ними», — пояснил Сергеев.

Также он предупредил об опасности походов в лес, что сейчас, с наступлением сезона ягод и грибов, особенно актуально. По словам эксперта, первое, о чем нужно позаботиться родителям, — это одеть ребенка в яркие вещи и снабдить его рюкзачком с необходимыми в экстренной ситуации предметами. В первую очередь — емкостью с водой и свистком для привлечения внимания в случае потери в лесу. Также стоит научить ребенка пользоваться компасом.

«Идеально, когда дошкольников и детей младшего школьного возраста ведут за руку или хотя бы не выпускают из виду ни при каких обстоятельствах. И взрослый, и ребенок в походе должны иметь заряженные телефоны. Если ребенок все же потеряется, он должен стоять на месте и отвечать шумом на шум. Одежда на нем должна быть с запасом на тот случай, если погода изменится или придется заночевать в лесу», — напутствовал эксперт.

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