Первый день саммита НАТО завершился в Вильнюсе: главное

В столице Литвы собрались лидеры стран-участниц военно-политического блока. К чему они пришли?

Саммит НАТО стартовал сегодня в Вильнюсе. И как ожидалась, речь там идет о поддержке Киева. Германия обещает военную помощь на 700 миллионов евро. Франция хочет поставлять дальнобойные ракеты.

А в России у посольств западных стран сегодня прошли митинги. Тысячи активистов выступили против накачивания Украины оружием. Наш корреспондент Виталий Чащухин рассказал об итогах первого дня саммита. Все подробности — в его репортаже.