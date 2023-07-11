Зеленский воздержался от оценки итогового документа саммита НАТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

По итогам первого дня встречи союзники по военно-политическому блоку утвердили многолетнюю программу помощи Украине.

Зеленский воздержался от оценки итогового документа саммита НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский не стал комментировать итоговый документ саммита НАТО в Вильнюсе. В публичной речи он лишь поблагодарил граждан Литвы за поддержку Киева в стремлении стать членом альянса.

«Спасибо вам за помощь нашей обороне и вашу однозначную, честную, смелую и справедливую позицию, чтобы Украина была приглашена в НАТО», — заявил глава киевского режима.

По итогам первого дня саммита НАТО был опубликован коммюнике, в котором говорится, что Украина будет приглашена, когда все члены блока достигнут по этому вопросу единогласия.

Также союзники утвердили многолетнюю программу помощи Украине и договорились о создании совета Украина — НАТО. Согласно программе, процесс вхождения Незалежной в альянс будет упрощен, но ее членство станет возможным только после выполнения всех ранее поставленных условий. Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, теперь Украине понадобится пройти «не два этапа, а всего один».

Зеленский на решение стран — членов альянса публично не отреагировал, хотя ранее возмущался отсутствием конкретных решений НАТО о сроках приглашения Украины. В своем Telegram-канале неопределенность блока он назвал слабостью и заявил намерении поднять этот вопрос на встрече в Вильнюсе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал руководство НАТО и страны объединения еще до начала саммита.

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