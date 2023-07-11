«Мой аппетит!» — Александр Головин с Сашей Поповой подали заявление в ЗАГС

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Полина Долгова
Полина Долгова 25 0

Александр Головин с Сашей Поповой подали заявление в ЗАГС

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; Instagram* / s.a.n.e.k13; 5-tv.ru

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Влюбленные вовсю готовятся к свадьбе и купили кольца.

В мае это года актер Александр Головин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной и коллеге Саше Поповой. Сегодня влюбленные подали заявление в ЗАГС. Пара вовсю готовится к свадьбе.

О радостном событии звезда сериала «Кадетство» объявил в социальной сети.

«Мы с любимой в лучшем месте. С цветами пришел за кольцами», — похвастался жених.

34-летний мужчина опубликовал кадры, на которых обнимает и целует будущую жену. Кажется, что артист наконец-то обрел личное счастье.

Александр Головин кусает свою невесту Александр Головин кусает свою невесту. Фото: Instagram* / s.a.n.e.k13

«Мой аппетит!» — шутит он.

Близость между партнерами вскрылась в прошлом году. Головин не из тех мужчин, кто любит рассказывать о личной жизни. Но Попова, кажется, стала его исключением. Артисты познакомились на съемках документального фильма о футболистах.

«У нас было очень интересное знакомство. Когда мы играли сцену в баре, Саша ко мне подошла и говорит: „Ты в курсе, что у него есть девушка темненькая?" Я отвечаю: „Не очень. Я по сценарию иду“. Она сказала, что играет влюбленную в героя, села ко мне на колени и поцеловала меня», — делился знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная Ольга Кузьмина после свадьбы улетела из России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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