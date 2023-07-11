«Не сидится»: беременная Ольга Кузьмина после свадьбы улетела из России

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Полина Долгова
Полина Долгова 269 0

Беременная актриса Ольга Кузьмина с мужем и тремя детьми улетела в Турцию

«Не сидится»: беременная Ольга Кузьмина после свадьбы улетела из России

Фото: Instagram* / kuzmummy

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Куда звезда известных российских картин уехала с сыном, мужем и его детьми от первого брака?

Актриса Ольга Кузьмина после свадьбы улетела из России. Об этом беременная артистка, озвучившая Чебурашку, сообщила в личном блоге.

Знаменитость отправилась в отпуск с сыном, мужем и его детьми от первого брака.

«Итак, наше путешествие начинается. Прилетели в Турцию. Не сидится нам на месте», — призналась 36-летняя артистка.

О своей помолвке звезда сериала «Кухня» объявила 17 июня 2023 года. Ее избранником стал шоумен Евгений Апанасевич. В День семьи, любви и верности пара расписалась. Кузьмина опубликовала видео из ЗАГСа в социальной сети и призналась, что не готовилась к церемонии, поэтому никаких нарядов у нее нет. Актриса приехала в красном платье в горошек, а ее избранник в джинсах и футболке с разноцветным принтом.

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Мужчина и женщина вместе уже два года, однако только недавно они перестали скрывать свои чувства от общественности. В начале июня актриса рассказала о беременности от возлюбленного. Также у нее есть сын от психолога ОМОН Алексея Терещенко, с которым она развелась в 2019 году. По словам артистки, они сохранили приятельское общение ради ребенка и оставили в прошлом все обиды.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная Ольга Кузьмина рассказала о препятствии в отношениях с женихом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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