В аэропорту Внуково спустя неделю нашли сбежавшего из переноски кота

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Шустрого питомца обнаружили в грузовом терминале.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Необычное путешествие длиной в неделю закончилось в аэропорту Внуково. Там нашли кота, который потерялся по пути в самолет. Он должен был отправиться вместе с хозяйкой в Якутию. Переноску сдали в багаж, но чуть позже выяснилось, что клетка открыта и внутри пусто.

На то, чтобы осмотреть каждый угол, ушло семь дней. В итоге кота с оригинальной кличкой Кот обнаружили в грузовом терминале.

А вот другой домашний питомец так не хотел лететь с хозяином на дачу, что заперся дома в Москве! То ли дверь захлопнулась, то ли замок заклинило. Мужчине пришлось вызывать спасателей, пока кот, сохраняя невозмутимый вид, наблюдал за их действиями, сидя на подоконнике. Спасатели забрались в квартиру по лестнице и открыли дверь. Кот теперь наказан и от отпуска не отвертится.

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