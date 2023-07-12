Красавчик-аниматор в Турции: Катя Лель поделилась подробностями курортного романа

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Рита Миронова
Рита Миронова 65 0

Певица Катя Лель заявила, что хорошо относится к курортным романам

Красавчик-аниматор в Турции: Катя Лель поделилась подробностями курортного романа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица считает, что в мимолетных увлечениях во время отпуска нет ничего криминального, но только при одном условии.

Певица Катя Лель призналась, что хорошо относится к курортным романам. Более того, она сама однажды стала участницей такого союза. Об этом артистка рассказала в интервью изданию Teleprogramma.

«Если ты свободен, то почему нет. Но когда ты семейный человек, то ты не можешь себе этого позволить, да и не надо», — отметила она.

Курортный роман Кати Лель произошел в Турции много лет назад. По ее словам, тогда она была без ума от симпатичного аниматора — он был хорош собой, красиво сложен. И певица каждый раз поджидала его в бассейне, чтобы начать тренировку.

Артистка вышла замуж за бизнесмена Игоря Кузнецова в 2008 году, а в 2009-м родила ему дочь Эмилию. Наследница пошла по стопам знаменитой мамы и решила связать жизнь с музыкой — после учебы в музыкальной школе имени Кабалевского девочка получила красный диплом.

Ранее 5-tv.ru раскрыл три секрета успешного курортного романа с продолжением. 

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