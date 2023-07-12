«Как перчик в супе»: почему вызывать ревность у партнера опасно и недопустимо

Принято считать, что ревность может освежить отношения и сподвигнуть на подвиги. Но на самом деле все может произойти с точностью да наоборот.

Желание заставлять своего партнера ревновать нельзя считать здоровым или называть это признаком сильной любви. Об этом NEWS.ru рассказала кандидат психологических наук Екатерина Булгакова.

Во-первых, у каждого человека свои границы допустимого. Так, безобидный для одного партнера поступок может быть абсолютно недопустимым и достойным расставания для другого.

«Если ревность рождается сама по себе — это печально, но хоть как-то объяснимо. Вызывать ее намеренно — бессмысленной жестокий эксперимент», — отметила Булгакова.

Зачастую у провокатора просто занижена самооценка, поэтому он пытается либо опустить партнера до своего уровня, либо доказать ему, какое «золотце» он может потерять, а именно — любыми способами пытаться вызвать ревность. Но нельзя забывать, что она всегда основана на недоверии и сомнениях.

«Намеки о третьем, подчеркивание качеств третьего, которых нет у партнера, — по сути, это желание вызвать боль, вторгнувшись в личное пространство партнера. Те, кто делает это осознанно, считают, что немного ревности — „как перчик в супе, не помешает“», — добавила эксперт.

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