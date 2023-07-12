«Как перчик в супе»: почему вызывать ревность у партнера опасно и недопустимо

|
Рита Миронова
Рита Миронова 17 0

Психолог Булгакова: провоцирование партнера на ревность может привести к полному разрыву отношений

«Как перчик в супе»: почему вызывать ревность у партнера опасно и недопустимо

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Jürgens / CHROMORANGE

Читайте нас в: Дзен Новости

Принято считать, что ревность может освежить отношения и сподвигнуть на подвиги. Но на самом деле все может произойти с точностью да наоборот.

Желание заставлять своего партнера ревновать нельзя считать здоровым или называть это признаком сильной любви. Об этом NEWS.ru рассказала кандидат психологических наук Екатерина Булгакова.

Во-первых, у каждого человека свои границы допустимого. Так, безобидный для одного партнера поступок может быть абсолютно недопустимым и достойным расставания для другого.

«Если ревность рождается сама по себе — это печально, но хоть как-то объяснимо. Вызывать ее намеренно — бессмысленной жестокий эксперимент», — отметила Булгакова.

Зачастую у провокатора просто занижена самооценка, поэтому он пытается либо опустить партнера до своего уровня, либо доказать ему, какое «золотце» он может потерять, а именно — любыми способами пытаться вызвать ревность. Но нельзя забывать, что она всегда основана на недоверии и сомнениях.

«Намеки о третьем, подчеркивание качеств третьего, которых нет у партнера, — по сути, это желание вызвать боль, вторгнувшись в личное пространство партнера. Те, кто делает это осознанно, считают, что немного ревности — „как перчик в супе, не помешает“», — добавила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие неочевидные признаки выдают измену мужа.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.50
-0.99 99.68
-0.74
Не бойтесь выделяться из толпы: китайский совет дня на среду, 12 июля

Последние новости

13:16
«Работаю над собой ежедневно»: Полина Гагарина назвала свой главный недостаток
13:07
Чужой среди своих: фото Зеленского на саммите НАТО стало мемом
13:05
Подростки на Колыме скинули с моста беременную девушку, чтобы утопить и ограбить
12:49
«Как перчик в супе»: почему вызывать ревность у партнера опасно и недопустимо
12:46
«По тексту»: мог ли диктор перепутать Самару и Саратов в аэропорту Сочи
12:32
«Меняет ситуацию»: Песков оценил возможность применения РФ кассетных боеприпасов

Сейчас читают

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой
Названа предварительная причина массового отравления детей в Оренбургской области
«Это мои дети»: Александр Домогаров в свой юбилей рассказал о главных достижения в жизни
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео