«Замечательные вещи»: какие подарки Запад подготовил для Украины

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 127 0

Вучич сообщил, что Запад готовит большие подарки для Украины уже к концу года

«Замечательные вещи»: какие подарки Запад подготовил для Украины

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Что же произойдет с Киевом в конце года?

Запад готовит для Украины «большие подарки» уже к концу 2023 года. Об этом завил президент Сербии Александар Вучич, пишет ТАСС.

По его словам, НАТО готовит Киеву что-то очень прекрасное.

«Это работа для больших сил. Они готовят для Украины серьезные и замечательные вещи, большие подарки к концу года, особенно что касается Евросоюза», — заявил Вучич.

Двухдневный саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе. По итогам первого дня встречи был опубликован коммюнике, в котором говорится, что Украина будет приглашена в Альянс, когда все члены блока достигнут по этому вопросу единогласия.

Также союзники утвердили многолетнюю программу помощи Украине и договорились о создании совета Украина — НАТО. В соответствии с программой, процесс вхождения Незалежной в Альянс будет упрощен, но ее членство станет возможным только после выполнения всех ранее поставленных условий.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле оценили первые итоги саммита НАТО.

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