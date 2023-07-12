«Ключевой показатель»: в России появятся круглогодичные морские курорты

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Вице-премьер Чернышенко: к 2030 году новые курорты в России будут созданы на пяти морях

«Ключевой показатель»: в России появятся круглогодичные морские курорты

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Какие места окажутся самыми популярными в стране?

В России к 2030 году будут созданы круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Об этом говорится на официальном сайте правительства РФ.

Известно, что это позволит создать не менее 44 тысяч новых гостиничных мест.

«Ключевой показатель национального проекта — количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 миллионов к 2030 году, и 10 миллионов, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку», — заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Уточняется, что среди самых приоритетных мест могут оказаться Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым, Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград и Приморский край.

К слову, этим летом в Анапе наблюдается большое количество туристов на центральных пляжах — их свыше 40 километров. Кроме того, в городе работают более 1,5 тысячи объектов для размещения гостей, которых, по состоянию на 3 июля, было уже 155 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как власти Анапы прокомментировали переполненные пляжи.

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