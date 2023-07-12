Поезд насмерть сбил человека на ж/д платформе «Лось» в Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 203 0

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Поезд насмерть сбил человека на ж/д платформе «Лось» в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Электричка насмерть сбила человека на железнодорожной платформе «Лось» в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, погибшим оказался мужчина. Кроме того, травмы получила и женщина, которая также попала под движущийся состав. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший уголь. Локомотив и три вагона опрокинулись.

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