«Причина ясна»: в США объяснили, почему Украину сегодня не принимают в НАТО

Этот шаг вызывает серьезные опасения у американской стороны и остальных членов военного блока. Чего они боятся?

Принятие Украины в НАТО сегодня означало бы войну Альянса и США с Россией. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что страны — члены НАТО не были готовы принимать страну в свой состав на саммите в Вильнюсе.

«Причина на самом деле довольна ясна. Если бы Украину приняли в НАТО сегодня, это бы означало, что НАТО будет в состоянии войны с Россией сегодня, что США будут в состоянии войны с Россией сегодня», — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

По итогам первого дня саммита НАТО был опубликован коммюнике, в котором говорится, что Украина будет приглашена, когда все члены блока достигнут по этому вопросу единогласия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле отметили потенциальную опасность вступления Украины в НАТО.