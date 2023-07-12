«Причина ясна»: в США объяснили, почему Украину сегодня не принимают в НАТО

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 107 0

Советник президента США Салливан: принятие Украины в НАТО сегодня означало бы войну Альянса с Россией

«Причина ясна»: в США объяснили, почему Украину сегодня не принимают в НАТО

Фото: Reuters / YVES HERMAN

Читайте нас в: Дзен Новости

Этот шаг вызывает серьезные опасения у американской стороны и остальных членов военного блока. Чего они боятся?

Принятие Украины в НАТО сегодня означало бы войну Альянса и США с Россией. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что страны — члены НАТО не были готовы принимать страну в свой состав на саммите в Вильнюсе.

«Причина на самом деле довольна ясна. Если бы Украину приняли в НАТО сегодня, это бы означало, что НАТО будет в состоянии войны с Россией сегодня, что США будут в состоянии войны с Россией сегодня», — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

По итогам первого дня саммита НАТО был опубликован коммюнике, в котором говорится, что Украина будет приглашена, когда все члены блока достигнут по этому вопросу единогласия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле отметили потенциальную опасность вступления Украины в НАТО.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.50
-0.99 99.68
-0.74
Не бойтесь выделяться из толпы: китайский совет дня на среду, 12 июля

Последние новости

16:17
«Мы — не Аmаzоn»: британский министр обороны жестко поставил на место Украину
16:10
«Бабкина» внешность — не приговор: сколько певица потратила на пластические операции
16:04
Число подтопленных в Туапсинском районе Кубани дворов увеличилось до 650
16:00
«Не в том возрасте, когда хочу сажать цветы»: Агурбаш про загородную жизнь
15:55
Николай Басков посвятил песню «Натали» мужчине
15:50
«Террористический режим»: Захарова прокомментировала планы Макрона по Украине

Сейчас читают

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой
«Наверное, я и правда плохая мама»: Ханна рассказала, как воспитывает дочерей
Воинственные карлики: почему Берлин начал отказывать Киеву в поставках вооружения
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео