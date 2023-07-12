Переговоры Лаврова и генсека АСЕАН в Джакарте: главное

Сергей Лавров прибыл в Джакарту на мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Новые совместные проекты, расчеты в национальных валютах и расширение сотрудничества со странами региона — вот темы, которые интересуют стороны переговоров с участием главы российского дипведомства. Все подробности — в репортаже нашего корреспондента Николая Иванова.

«Джакарта — пробочный город. Здесь на пробках теряют 3 млрд долларов ежегодно. Мы отправляемся на саммит АСЕАН на мопеде», — отмечает корреспондент.

На въезде в отель «Шангри-Ла» — это площадка саммита — все машины обнюхивают собаки.

«Вот комната, где генсек АСЕАН встречается с Лавровым, хризантемы на Востоке символ процветания и возрождения», — уточняет журналист.

АСЕАН включает в себя десять стран Юго-Восточной Азии. Сейчас экономический центр мира смещается с Запада на Восток, к тому же в странах-участницах живут 622 млн человек. Поэтому неудивительно, что сейчас с АСЕАН хотят дружить все.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подарил генсеку АСЕАН матрешку с его портретом. Всем предыдущим генсекам матрешки тоже дарили. Причем каждому последующему больше, чем предыдущему.

В Джакарте у Сергея Лаврова — встреча за встречей: трехсторонний диалог Россия — Индонезия — Китай, переговоры с Лаосом. Последние прошли в неожиданном формате — по-русски.

«Нас многое связывает, и МГИМО, и язык русский», — отмечает Лавров.

В Джакарте есть и представители недружественных стран. Вот убегает от нашей съемочной группы глава МИД Австралии. Но на вопрос «Как долго вы будете поддерживать Украину оружием?» все-таки успевает ответить.

«Надо дождаться заявления президента Байдена, но могу точно сказать, что мы продолжим поддерживать Украину, потому что для всего нашего региона это важно», — дополняет Пенни Вонг.

Украина вообще не стоит в повестке саммита. А вот за тем, что происходит сейчас в десяти тысячах километров — в Вильнюсе, где встречаются лидеры НАТО, в Джакарте внимательно следят. И попытки альянса все больше затянуть конфликт на Украине тоже не проходят незамеченными. Речь о заявлении Парижа передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

«Надо выражаться четко. Это — спонсирование терроризма. И все, кто поставляет ему оружие, и все, кто материально это спонсирует, а также идеологически поддерживает, все должны понимать, чем они занимаются. Это поддержка террористического режима», — отметила представитель российского МИД Мария Захарова.

Страны АСЕАН, кстати, выступают против присутствия западных военных в их регионе: АУКУС — военный союз США, Британии и Австралии — даже обсуждать отказались.

Более того: просят ядерные державы отказаться от размещения боеголовок в Юго-Восточной Азии. АСЕАН — это не военный блок, а экономический. Позиции Москвы и десятков «азиатских тигров» пересекаются по многим позициям. Например, в Юго-Восточной Азии, синхронно с Москвой, задумались о взаиморасчетах в национальных валютах.

«Сегодня мы можем кооперировать работу в сфере сохранения морских ресурсов, зеленой экономики. Важно изучить, как мы можем способствовать экономическому росту и развитию», — отметил Као Ким Хорн, генсек АСЕАН.

А бывший глава МИД Сингапура в выражениях вообще не стеснялся: прямо назвал доллар проклятием для всего мира. Кстати, в Джакарте есть средства от любых проклятий. На маленьких улочках продают знаменитые маски, которые защищают от злых духов. Когда продавцы в лавках узнают, что приехали люди из России, расплываются в улыбке и предлагают кое-что особенное.





