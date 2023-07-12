Блогера Хилми Форкса задержали в Москве

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 127 0

Его подозревают в распространении порнографических материалов. Он находится под подпиской о невыезде.

Блогера Хилми Форкса задержали в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Блогера-трансгендера Хилми Форкса задержали в Москве по подозрению в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

Она сообщила, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В конце января в отношении этого же блогера было возбуждено уголовное дело о пропаганде ЛГБТ. Его старый аккаунт в социальных сетях был заблокирован и внесен в реестр запрещенных сайтов. После этого он уехал в Армению, однако недавно вернулся в Россию.

Как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, семейные традиционные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития страны и в настоящем, и в будущем. Так, в декабре прошлого года глава государства подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД проверит творчество рэпера Kizaru на пропаганду наркотиков.

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Блогера Хилми Форкса задержали в Москве

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