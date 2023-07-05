МВД проверит творчество рэпера Kizaru на пропаганду наркотиков

Правоохранительные органы проведут проверку творчества рэпера Олега Нечипоренко, известного под псевдонимом Kizaru, на предмет пропаганды запрещенных веществ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«МВД сообщило о проведении проверки в отношении рэпера Kizaru на предмет пропаганды наркотиков», — написано в публикации.

Главным Управлением ведомства по 49 региону было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении исполнителя. Мизулина отметила, что информация от ведомства была направлена Лиге безопасного интернета.

Ранее Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с призывом проверить нескольких артистов на пропаганду наркотиков. Кизару попал в их число. Известно, что он активно упоминает запрещенные вещества в своих тексах.

Олег Нечипоренко с 2014 года проживает на территории Каталонии. В Барселону он переехал после ареста за торговлю наркотиками в российской Северной столице. В марте 2022 года Кизару рассказал, что он был задержан Интерполом в Германии и провел там несколько месяцев в тюрьме.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербургский суд нашел в песнях рэпера Scally Milano пропаганду наркотиков. Прокуратура давно обращала внимание на кумира молодежи.