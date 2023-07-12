Суд отправил под арест мужчин, пытавшихся снять скальп с парня в Электростали

Суд отправил на два месяца под арест двоих мужчин, подозреваемых в попытке снятия скальпа с молодого парня в подмосковной Электростали. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба прокураторы Московской области.

В судебного заседания один из подозреваемых просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Второй не возражал против ходатайства следователя. Вину в содеянном оба признали.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 сентября 2023 года», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дело продолжается.

Инцидент произошел несколько дней назад. Предварительно, двое мужчин пристали к молодому человеку из-за его прически. Пострадавший носил ирокез, а волосы его были зеленого цвета. Так, сначала жестокие обидчики пытались ножом срезать волосы, однако зацепили часть кожи на голове молодого человека. В результате он был госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры задержания мужчин, пытавшихся снять скальп с парня в Электростали.