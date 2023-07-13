Умерла 44-летняя актриса из сериала «Каменская» Лариса Маршалова

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Полина Долгова
Полина Долгова 834 0

Причина смерти не уточняется.

Умерла 44-летняя актриса из сериала «Каменская» Лариса Маршалова

Фото: Кадр из сериала «Колдовское озеро», реж. Владимир Янковский, 2018 г.

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Белорусская актриса театра и кино Лариса Маршалова, наиболее известная зрителям по сериалам «Каменская» и «Псевдоним „Албанец“», умерла в возрасте 44 лет. Об этом сообщается в некрологе на сайте минского Театра-студии киноактера.

Уточняется, что актрисы не стало 12 июля. Причина смерти не называется.

В минском Театре-студии артиста служила 22 года. Она сыграла в 115 белорусских, российских и совместных проектах, среди которых — «Каменская», «Мужчины не плачут», «Псевдоним „Албанец“» и многие другие.

В последние годы женщина являлась ведущим мастером сцены театра-студии «Беларусьфильм».

Ранее 5-tv.ru писал, кто из актеров сериала «Каменская» скончался после съемок в проекте.

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