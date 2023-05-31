Проклятье «Каменской»: кто из актеров сериала умер после съемок в проекте

За последние несколько лет скончались более десяти известных артистов, сыгравших ключевые роли в проекте. Как окончился их жизненный путь?

Культовый детективный сериал «Каменская» вышел на экраны в 1999 году. Проект продолжался больше десяти лет и принес популярность не только главной героине, но и всем участвовавшим в нем актерам. Их судьбы после съемок складывались по-разному, но у многих артистов, исполнивших роли в проекте, жизнь уже оборвалась.

Николай Шатохин (1960–2023 гг.)

Николай Шатохин. Фото: Кадр из сериала «Каменская», 1999 г.; Кадр из сериала «Пробуждение», 2021 г.

Он является последним на данный момент умершим актером из сериала. Шатохин провел последние дни жизни в больнице, но врачи, отчаянно боровшиеся за его жизнь, не смогли спасти звезду — ему было 62 года.

В сериале «Каменская» артист исполнил роль начальника нелегального цеха Анатолия Варфоломеева. Также он снимался в популярном сериале «Склифосовский» и был известен публике по роли в фильме «Чувствительный милиционер». За всю жизнь Шатохин снялся в 70 фильмах и сериалах.

Андрей Панин (1962–2013 гг.)

Андрей Панин. Фото: Кадр из сериала «Каменская» 1999 г.; www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

В детективной саге актер исполнил роль частного детектива Владислава Стасова. Также Панин известен зрителю по роли Владимира Каверина в сериале «Бригада».

В мира кинематографа Андрей Панин в большинстве случаев играл злодеев и настоящих подлецов. Сам артист говорил, что безразлично относится к тому, что ему достаются именно такие роли.

О гибели актера стало известно 7 марта 2013 года. Изначальной причиной смерти называли несчастный случай: актер упал с высоты своего роста, получил травму головы и умер от отека мозга.

Однако позже друзья и близкие Панина заявили, что его могли убить. Расследование уголовного дела было закрыто за неимением состава преступления. На момент смерти ему было всего 50 лет.

Борис Невзоров (1950–2022 гг.)

Борис Невзоров. Фото: Кадр из сериала «Каменская», 1999 г.; ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze/IZVESTIA

Российского актера театра и кино не стало 18 февраля 2022 года. В «Каменской» он сыграл роль следователя прокуратуры Константина Михайловича. Всего за 72 года жизни актер снялся более чем в 100 фильмах и сериалах.

Звезду отечественного кинематографа сгубил коронавирус. Последствия болезни оказались настолько серьезными, что его организм не выдержал. Уход Бориса Невзорова стал огромной потерей для всего кинематографа.

Владислав Галкин (1971–2010 гг.)

Владислав Галкин. Фото: Кадр из сериала «Каменская», 1999 г.

Широкую известность артисту принесли роли в таких сериалах, как «Дальнобойщики» и «Каменская». Во втором он сыграл Евгения Шахновича, которому было поручено защищать главную героиню от опасности и помогать ей в расследовании серии убийств.

Владислав Галкин умер в возрасте 38 лет из-за остановки сердца. Изначально актер попал в больницу в связи с обострившимся воспалением поджелудочной железы.

Уже после выписки он был найден мертвым в съемной квартире. Экспертиза показала, что артист скончался от острой сердечной недостаточности.

Регина Разума (1951–2023 гг.)

Регина Разума. Фото: Кадр из к/ф «Чужой случай», реж. Дзидра Ритенберга, 1985 г.

Советско-латвийская актриса Регина Разума скончалась 14 мая 2023 года на 72-м году жизни. Причина ее смерти неизвестна.

В «Каменской» артистке досталась роль секретаря Кнепке. После съемок в сериале Разума посвятила себя Новому Рижскому театру.

На счету звезды — десятки ролей в кино и сериалах. Помимо «Каменской», ее можно увидеть в фильмах «Стрелы Робин Гуда», «Не покидай…», «Право на выстрел», «Акванавты».

Альбина Тиханова (1947–2023 гг.)

Альбина Тиханова. Фото: Кадр из сериала «Каменская», 1999 г.

Актриса театра и кино Альбина Тиханова умерла на 76-м году жизни. Колоритная старушка известна зрителю по картинам «Аритмия», «Тихий Дон», «Бумер», «Эпидемия», «Блокада», «Закон и порядок».

В сериале «Каменская» Тиханова исполнила роль хозяйки бульдога и соседки одного из героев, с которой беседовала главная героиня Анастасия Каменская.

Марина Левтова (1959–2000 гг.)

Марина Левтова. Фото: Кадр из сериала «Каменская», 1999 г.

Для актрисы роль в сериале «Каменская» стала последней. Левтова, сыгравшая в культовой саге вдову писателя Светлану Параскевич, погибла в результате несчастного случая.

Актриса вместе с дочерью каталась на снегоходе, который врезался в дерево. Наследница Левтовой уцелела, а вот сама артистка скончалась от травм. Ей было всего 40 лет.

Борис Клюев (1944–2020 гг.)

Борис Клюев. Фото: Кадр из сериала «Каменская», 1999 г.; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

В сериале «Каменская» актер сыграл роль начальника отдела Владимира Мельника. Клюев также был известен публике по сериалу «Воронины».

Знаменитого российского актера не стало 1 сентября 2020 года — он боролся с раком легких. В одном из интервью артист признался, что готовился к любому исходу болезни — Борису Владимировичу было 76 лет.

Сергей Греков (1958–2022 гг.)

Сергей Греков. Фото: Кадр из сериала «Каменская», 1999 г.; Кадр из сериала «Ищейка», 2021 г.

Последние годы жизни Сергей Греков прожил в Подмосковье с женой, играл на сцене драматического театра в городе Истра. Он по-прежнему снимался в сериалах, но уже не так интенсивно.

В 2016 году актер неудачно упал и оказался полностью парализован на несколько лет. В кино он чаще всего играл милиционеров, судей, прокуроров и бизнесменов.

В «Каменской» же Грекову досталась роль тренера. 27 февраля 2022 года Сергей Греков умер в возрасте 63 лет.

Виктор Котов (1956–2021 гг.)

Виктор Котов. Фото: Кадр из сериала «Каменская», 1999 г.

Природные особенности сделали актера запоминающимся персонажем во всех картинах, где он снимался — даже в эпизодических ролях. Так, в сериале «Каменская» Котов исполнил роль Влада — актера-лилипута, которого нанимают для съемок в частном видео.

Зрители также могли увидеть Виктора Котова в популярных сериалах «Интерны» и «Счастливы вместе». Также он снялся в эпизоде сериала «Дальнобойщики». 4 ноября 2021 года актера не стало — ему было 65 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал список умерших в 2022 году российских артистов.