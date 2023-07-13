Умер народный артист России Анатолий Гладнев

Народный артист России Анатолий Гладнев скончался на 84-м году жизни. Об этом написали на сайте Воронежского академического театра драмы, где актер служил с 1964 года.

Причина смерти не называется.

Мужчина родился 16 октября 1939 года. В 1963-м он окончил зоотехнический факультет Воронежского сельскохозяйственного института, в 1968-м — Воронежский филиал Ленинградского института театра, музыки и кино при театре драмы.

Всего артист сыграл более ста ролей в театре, среди его работ — «Трамвай «Желания», «Иванов», «Дядя Ване», «На дне», «Без вини виноватые», «Утиная охота», «Бег» и «Зойкина квартира» и другие. Также артист сыграл в трех кинопроектах: фильме "Порох", а также двух телеспектаклях.

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