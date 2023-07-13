«Начинаю мяукать, чтобы помириться»: Казанова рассказала об отношениях с мужем

Артистка поделилась необычным способом сохранить брак.

Певица Сати Казанова и итальянский фотограф Стефано Тиоццо вместе уже пять лет. Издание «Страсти» решило поговорить с артисткой и узнать секреты их личной жизни.

По словам Казановой, итальянцы похожи поведением на кавказцев. Она отмечает, что у них есть трения, вопросы, касающиеся дисциплины и финансов. Стефано более дисциплинированный в отличие от певицы.

«Мой муж хоть и итальянец, но северный. Они очень четкие и пунктуальные. Я же позволяю себе какие-то неточности, погрешности, я расслаблена и так далее», — рассказала она.

Артистка рассказала, что ссоры между возлюбленными есть, как и у большинства пар. Знаменитость поделилась секретом, как усмирить гнев любимого. По ее словам, это возможно сделать с помощью интересной практики.

«Цитирую: „Также в древности женщины, когда у них портилось настроение, вместо того чтобы вымещать эмоции на близких, они — мяукали“. Да, звучит забавно, но эффект от практики потрясающий!» — поделилась эмоциями знаменитость.

Казанова уточнила, что сначала мяуканье должно быть злое, где-то рычащее и почти шипящее. А потом оно постепенно становится более мягким и нежным.

После того, как 40-летняя артистка наумякалась вдоволь, любимый заурчал, и они помирились.

Брюнетка отмечает, что она женщина мусульманского воспитания. Поэтому всю жизнь она считала, что муж должен делать для нее все: зарабатывать, защищать, баловать и так далее.

«И только недавно я поняла, что никто никому ничего не должен! И за все надо говорить „спасибо“», — заявила певица.

Она считает, что большое количество семейных уз распадаются из-за слишком завышенных запросов. Порой партнеры взваливают друг на друга слишком много ответственности.

«Поэтому все нужно обсуждать и проговаривать. А еще не нужно играть в того, кем ты не являешься. „Тараканы“ все равно вылезут наружу!» — заявила она.

По словам экс-участницы «Фабрики», она всегда за то, что нужно сохранить брак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сати Казанова рассказала о личных вопросах от фанатов.