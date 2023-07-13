В Финляндии назвали условие для восстановления дипломатических отношений с РФ

Финская сторона видит риски для себя в сложившейся ситуации.

В Финляндии объяснили, как планируют восстановить отношения с Россией после политических изменений. Об этом рассказал дипломат Яакко Илониеми в интервью MTV3.

По его словам, на данный момент между двумя государствами худшие отношения. Причиной этому он назвал действия России.

«Препятствий для восстановления отношений нет, но для этого необходимы серьезные политические перемены в России», — говорит Илониеми.

Он также добавил, что нынешняя напряженная ситуация между странами сильно ударит по экономике Финляндии.

Кстати, до этого в Финляндии заявили, что приобретенная гражданами РФ на территории их страны недвижимость представляет угрозу национальной безопасности. В Финляндии около 13 лет назад было обнаружено 139 объектов объектов недвижимости, принадлежащих россиянам.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Финляндии российскую недвижимость назвали угрозой.