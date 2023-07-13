Хорошие перспективы: как проходит поездка Лаврова в Индонезию

Министры иностранных дел России и Индии обсудили сотрудничество на площадках ШОС и БРИКС. Встреча Сергея Лаврова с коллегой состоялась во второй день работы саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который проходит в Джакарте.

У главы российского ведомства насыщенный график. Толпы журналистов сегодня обступили его, соревнуясь в желании задать вопрос. Нашему обозревателю Николаю Иванову, в частности, удалось выяснить что думает Лавров о недавнем заявлении генсека НАТО о том, что альянс, Евросоюз и азиатские партнеры готовы тесно сотрудничать против России и Китая.

Организаторы АСЕАН не ожидали такого ажиотажа представителей прессы. И на второй день саммита, с типичной индонезийской вежливостью, приняли меры — установили ограничительные для корреспондентов красные ленты.

Но ленты не остановили никого, когда мимо журналистов шел наш Сергей Лавров. Началась даже давка. Индонезийские репортеры просто умоляли министра сделать с ними селфи, и он не отказал.

Инициатором такого флешмоба была Алия Бунга. Она училась в Петербурге, поэтому, прекрасно знает русский язык.

«Он очень популярен здесь. Он очень положительный персонаж для Индонезии», — отметила Алия.

Россия — партнер для АСЕАН более чем надежный. Речь ведь идет не только о торговле, но и о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. ФСБ и МВД помогают готовить кадры. И, что немаловажно для юго-восточной Азии, Москва не пытается дружить против кого-то. В отличие от Вашингтона, который даже в этом регионе старается гнуть свою линию: чего стоит альянс АУКУС — США, Великобритании и Австралии, Канберре уже и атомные подлодки пообещали. Впрочем, ничего неожиданного: постоянное нагнетание и шантаж — это фирменная фишка Запада.

Журналисты поинтересовались у Лаврова, как он относится к заявлению Йенса Столтенберга на саммите НАТО в Вильнюсе. Напомним, тот заявил, что альянс будет тесно работать вместе с партнерами из Евросоюза и из Азии против России и Китая. Наш министр отметил, что в словах Столтенберга нет ничего необычного.

«Насчет Столтенберга, его давно знают, характер нордический, говорит прямо, не стихами, и уже не в первый раз такие заявления звучат. В доктринальных документах и США и НАТО записано, что и Россия, и Китай — это угроза и вызовы. А вот сейчас он заявил в Вильнюсе, буквально сегодня утром читал об этом, что отношения между Россией и Китаем являются угрозой для Североатлантического альянса», — уточнил Лавров.

Североатлантический альянс не скрывает — хочет расколоть единство стран юго-восточной Азии и планирует расширение в сторону Тихого и Индийского океанов. Американскую ядерную инфраструктуру уже не прочь у себя разместить также Южная Корея и Япония. По сути, Штаты колонизируют регион.

«Это путь, который лишний раз подтверждает актуальность ставящейся нами сейчас вместе с партнерами задачи противодействия современным формам колониализма. Противодействия попыткам гегемонии в мировых делах», — дополнил Лавров.

У России — методы совсем другие. Мы говорим со всеми, кто готов к честным отношениям. Зерновая сделка — не исключение. Принципиально новых предложений нет. Но цель — понятна. Чтобы спасти от голода беднейшие страны.

«Судя по всему, речь идет о том, что президент Путин и Эрдоган обсуждали уже давно, а именно, о нашей готовности и готовности самой Турции работать, независимо от каких-либо иных договоренностей, над поставками зерна. Прежде всего — пшеницы в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре», — уточнил Лавров.

Есть такое выражение: «Асеанвэй» — путь АСЕАН. Это означает спокойную, кропотливую работу, не броскую, на результат. Что полностью совпадает с методами России. Поэтому, нам здесь — рады.