Эрдоган хочет обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий для пушения пожаров

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Анкара уверена, что даже пара машин позволит повысить эффективность противопожарных мер в стране.

Эрдоган хочет обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий для пушения пожаров

Фото: www.globallookpress.com / Olga Sokolova, Ольга Соколова

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обратиться к российскому коллеге Владимиру Путину с целью покупки дополнительных самолетов-амфибий Бе-200. По его словам, они необходимы Анкаре для тушения пожаров, в частности лесных.

«Надеюсь, мы с Путиным обсудим вопрос покупки дополнительно нескольких самолетов-амфибий», — прокомментировал он на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Эрдоган отметил, что страна уже вложила 100 миллионов лир для обеспечения противопожарных мер, в том числе новые самолеты и вертолеты пополнили авиационный арсенал МЧС Турции. По словам турецкого лидера, даже два-три дополнительных судна позволят повысить эффективность работы пожарных служб.

Российские самолеты-амфибии на протяжении нескольких лет успешно применялись для тушения пожаров на территории Турции. Бе-200 участвовали в ликвидации возгорания в порту Искендеруна, которые было спровоцировано февральскими землетрясениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров прокомментировал заявления Эрдогана о новых предложениях Путина по зерновой сделке.

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Эрдоган хочет обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий для пушения пожаров

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