Мог лишиться ноги на войне и вылетел из МХАТа: непростой путь Михаила Пуговкина

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Рита Миронова
Рита Миронова 21 0

Со дня рождения Михаила Пуговкина исполнилось 100 лет

Мог лишиться ноги на войне и вылетел из МХАТа: непростой путь Михаила Пуговкина

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

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Ровно сто лет назад родился актер, ставший легендой для советского кинематографа.

Легенде советского кинематографа Михаилу Пуговкину исполнилось бы 100 лет. Мало кто знает, что актер родился в глубинке, не закончил школу, работал на заводе, чуть не лишился ноги на войне, вылетел из престижного театрального вуза… И все это до того, как стать всенародно любимым артистом.

Три класса сельской школы и работа на заводе

Домашние дела и удаленность дома от школы сделали невозможным полноценное образование. Артист окончил только три класса, после чего пошел работать на завод, чтобы помочь родителям.

Однако даже в таких условиях он был счастлив — в свободное от работы время Пуговкин веселился с односельчанами. Они пророчили ему будущее в кинематографе из-за его артистичности.

Отчисление из МХАТа

В 1943 году Пуговкин поступил в Школу-студию МХАТ. Члены приемной комиссии были настолько впечатлены будущей звездой, что даже закрыли глаза на его слабое школьное образование.

На втором курсе отсутствие многих базовых знаний все же дало о себе знать. Михаила Пуговкина отчислили за неуспеваемость. Однако через некоторое время артист смог вернуться.

Мог лишиться ноги на фронте

На фронт он ушел добровольцем. Пуговкин стал разведчиков в стрелковом полку и без ранений проходил все бои, пока однажды в бою не получил ранение в ногу. У Пуговкина развилась гангрена, ногу должны были ампутировать, но артист наотрез отказался.

«Как же я работать буду!» — воскликнул тогда он.

Мечта, ставшая явью

После службы актер остался в столице и на протяжении восьми лет служил в «Ленкоме», а в 1960-м решил оставить сцену и посвятить себя только кино. За годы своей актерской карьеры Пуговкин снялся во многих замечательных фильмах: «Дело Артамоновых», «Солдат Иван Бровкин», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Свадьба в Малиновке», «Варвара-краса, длинная коса» и другие.

Последние пять лет своей жизни актер не появлялся на публике — не хотел, чтобы его видели старым и худым. А запомнили бы как веселого и жизнерадостного. 25 июля 2008 года у Михаила Пуговкина обострился сахарный диабет. Он умер в своей квартире в Москве, через 12 дней после своего 85-летия. Актера, согласно его последней воле, похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с его близким другом Александром Абдуловым.

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