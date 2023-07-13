«Здоровее будешь»: Саша Савельева раскрыла причины переезда в Израиль

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Рита Миронова
Рита Миронова 434 0

Саша Савельева переехала с мужем в Израиль из-за лечебного климата

«Здоровее будешь»: Саша Савельева раскрыла причины переезда в Израиль

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Певица уже 14 лет живет там со своим супругом Кириллом Сафоновым.

Певица и бывшая участница популярной группы «Фабрика» Саша Савельева объяснила, почему переехала с мужем в Израиль. В личном блоге исполнительница призналась, что эмигрировала из-за лечебного климата.

«Я узнала от работников СПА, что не нужно ждать пенсионного возраста, и чем раньше ты начнешь приезжать на море, принимать процедуры, тем здоровее будешь», — заявила певица.

По ее мнению, даже после недели ванн Мертвого моря и СПА-процедур крепчает иммунитет, восстанавливается психика и улучшается состояние кожи. Целебные свойства местности ее очень впечатляют.

Саша Савельева впервые громко заявила о себе на проекте «Фабрика звезд», став его участницей в первом, дебютном сезоне. После пела в группе «Фабрика» с коллегами по шоу Ириной Тоневой и Сати Казановой. За уходом из коллектива не последовал оглушительный сольный успех, но музыкой Савельева продолжает заниматься. Вот уже 12 лет она замужем за актером Кириллом Сафроновым. В 2019 году у пары появился сын Леон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Савельева о депрессии после рождения сына.

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