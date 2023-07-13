Путин: правящие элиты некоторых стран устроили РФ технологическую блокаду

Правящие элиты некоторых стран устроили России технологическую блокаду, но она не сдастся и будет идти вперед своим путем. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

«Россия будет идти только вперед, своим собственным путем, не изолируясь ни от кого в то же самое время», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, новое время — это не отдаленное будущее, а настоящее, в котором сегодня значим вклад каждого гражданина в укрепление и развитие страны.