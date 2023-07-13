«Ради себя»: Яна Рудковская поддержала МакSим, признавшуюся в алкогольной зависимости

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Продюсер Яна Рудковская поддержала МакSим, признавшуюся в алкогольной зависимости

«Ради себя»: Яна Рудковская поддержала МакSим, признавшуюся в алкогольной зависимости

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Продюсер назвала певицу сильной женщиной.

Продюсер Яна Рудковская поддержала певицу МакSим, которая публично призналась алкогольной зависимости. Она выразила артистке большое уважение и назвала ее сильной женщиной.

«Не просто извиниться, но еще и признать, сделать реальные конкретные шаги для исцеления — не ради пиара, а ради себя», — написала продюсер в своем Telegram-канале.

Яна Рудковская верит, что певица обязательно поборет зависимость и снова вернется на сцену.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Дана Борисова посоветовала МакSим самоизолироваться. Женщина раньше тоже имела пристрастие к алкоголю, но смогла побороть пагубную привычку.

По мнению телеведущей, именно публичное признание является первым и серьезным шагом в борьбе с алкоголизмом. Она уверена, что исполнительнице сможет помочь программа «12 шагов», благодаря которой когда-то и сама Борисова смогла победить зависимость.

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