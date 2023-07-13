Дана Борисова посоветовала МакSим самоизолироваться: «Жесткое выздоровление»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 84 0

Телеведущая Дана Борисова посоветовала певице МакSим самоизолироваться для борьбы с алкоголизмом

Дана Борисова посоветовала МакSим самоизолироваться: «Жесткое выздоровление»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая считает, что артистке нужно самоизолироваться на время лечения.

Певица МакSим публично призналась в том, что она находится в алкогольной зависимости. Телеведущая Дана Борисова тоже имела пристрастие к алкоголю, но смогла побороть пагубную привычку.

По мнению телеведущей, именно публичное признание является первым и серьезным шагом в борьбе с алкоголизмом. Она уверена, что исполнительнице сможет помочь программа «12 шагов», благодаря которой Борисова смогла победить зависимость. Об этом женщина рассказала изданию NEWS.ru.

«Она (программа. — Прим.ред.) заключается в том, чтобы принять и признать свою проблему, препоручить себя высшей силе. Может эти слова стандартные, но они очень важны», — отметила телеведущая.

Телеведущая отметила, чтобы справиться с этой проблемой, также важна поддержка близких, в первую очередь родителей. Дана Борисова посоветовала артистке самоизолироваться на время лечения.

«Когда я выздоравливала, ко мне никого не пускали семь месяцев, и я считаю, что такое жесткое выздоровление с полной изоляцией повлияло на меня намного больше. В любом случае МакSим большая молодец», — заключила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица МакSим лечится от алкоголизма в клинике.

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