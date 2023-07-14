Наталья Рудова вступилась за Джонни Деппа

Бывшая жена голливудского актера обвиняла его в домашнем насилии, судебный процесс длился годы.

Актриса Наталья Рудова выступила в поддержку голливудского актера Джонни Деппа, приковавшего к себе внимание не только своими ролями в кино, но и личной жизнью. Экс-жена артиста Эмбер Херд обвиняла его в домашнем насилии. Судебный процесс между некогда влюбленными длился несколько лет.

Так, Рудова заявила, что не верит в то, что Депп мог поднять руку на женщину, а все обвинения — ложь и провокация.

«Я люблю французское кино, а Деппа, конечно, обожаю. Да, говорят, что он бил женщину — уверена, что это неправда. Я на стороне Джонни в его конфликте с Эмбер Херд», — заявила Рудова в интервью изданию VOICE на закрытой премьере историко-биографической драмы «Жанна Дюбарри».

Как известно, череда неприятностей в жизни Джонни Депа началась после 2016 года. Тогда между ним и Эмбер Херд начался бракоразводный процесс, причиной которого актриса и назвала рукоприкладство. На фоне этих обвинений Депп лишился рекламных контрактов и потерял завидные роли в кино. В том числе в продолжении «Пиратов Карибского моря».

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Артисту понадобились годы, чтобы отстоять свою честь и доказать невиновность. В 2022 году Депп в итоге выиграл его.

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