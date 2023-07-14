Наталья Рудова вступилась за Джонни Деппа

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

Наталья Рудова вступилась за Джонни Деппа после его скандала с Эмбер Херд

Наталья Рудова вступилась за Джонни Деппа

Фото: www.globallookpress.com / Matteo Nardone

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшая жена голливудского актера обвиняла его в домашнем насилии, судебный процесс длился годы.

Актриса Наталья Рудова выступила в поддержку голливудского актера Джонни Деппа, приковавшего к себе внимание не только своими ролями в кино, но и личной жизнью. Экс-жена артиста Эмбер Херд обвиняла его в домашнем насилии. Судебный процесс между некогда влюбленными длился несколько лет.

Так, Рудова заявила, что не верит в то, что Депп мог поднять руку на женщину, а все обвинения — ложь и провокация.

«Я люблю французское кино, а Деппа, конечно, обожаю. Да, говорят, что он бил женщину — уверена, что это неправда. Я на стороне Джонни в его конфликте с Эмбер Херд», — заявила Рудова в интервью изданию VOICE на закрытой премьере историко-биографической драмы «Жанна Дюбарри».

Как известно, череда неприятностей в жизни Джонни Депа началась после 2016 года. Тогда между ним и Эмбер Херд начался бракоразводный процесс, причиной которого актриса и назвала рукоприкладство. На фоне этих обвинений Депп лишился рекламных контрактов и потерял завидные роли в кино. В том числе в продолжении «Пиратов Карибского моря».

Джонни Депп потерял $22,5 млн и роль Джека Воробья из-за суда с Эмбер Херд

Артисту понадобились годы, чтобы отстоять свою честь и доказать невиновность. В 2022 году Депп в итоге выиграл его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько за приезд в Россию хочет получить Джони Депп.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

6:26
Названа причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли
6:13
Помогает артиллерия: российские бойцы выбывают ВСУ с их позиций на северском направлении
6:00
Удар с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день
5:45
Наталья Рудова вступилась за Джонни Деппа
5:43
Сжечь на корню: 3 лайфхака успешной борьбы с сорняками на участке
5:30
Трубопровод взорвался на частном нефтедобывающем предприятии в США

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео