В Японии на испытаниях твердотопливной ракеты-носителя Epsilon-S произошел взрыв

Разработанная Японским агентством аэрокосмических исследований ракета Epsilon-S взорвалась в ходе испытательного полета. Об этом сообщает Jiji.

Видео момента взрыва опубликовало японское телевидение. Из-за разлива топлива разгорелось яркое пламя и поднялся столб плотного черного дыма.

По предварительным данным, взрыв произошел во время работы двигателя второй ступени. С начала испытательного полета прошло около минуты.

Ликвидировали последствия взрыва экстренные службы Японии. По данным спасателей, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» провел успешные испытания двигателя РД-191 для ракеты «Ангара».