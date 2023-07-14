В Японии на испытаниях твердотопливной ракеты-носителя Epsilon-S произошел взрыв

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

С начала испытаний прошло около минуты.

В Японии на испытаниях твердотопливной ракеты-носителя Epsilon-S произошел взрыв

Фото: © РИА Новости / Nasa / Джоэл Ковски

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Разработанная Японским агентством аэрокосмических исследований ракета Epsilon-S взорвалась в ходе испытательного полета. Об этом сообщает Jiji.

Видео момента взрыва опубликовало японское телевидение. Из-за разлива топлива разгорелось яркое пламя и поднялся столб плотного черного дыма.

По предварительным данным, взрыв произошел во время работы двигателя второй ступени. С начала испытательного полета прошло около минуты.

Ликвидировали последствия взрыва экстренные службы Японии. По данным спасателей, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» провел успешные испытания двигателя РД-191 для ракеты «Ангара».

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